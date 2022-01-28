Англия

Форвард имеет шансы остаться в стане "горожан".

Нападающий Манчестер Сити и сборной Англии Рахим Стерлинг возобновил переговоры со своим клубом по новому контракту.

По ходу сезона форвард выражал желание покинуть команду и перебраться в Барселону, однако сейчас англичанин набрал форму и готов подписать новое соглашение, сообщает ESPN.

Действующее соглашение рассчитано до лета 2023 года и Пеп Гвардиола хотел бы сохранить в своем составе 27-летнего футболиста.

В текущем сезоне Стерлинг провел 27 матчей за "горожан" во всех турнирах, в которых сумел забить 9 мячей, а также отдал 3 голевые передачи.

Ранее форвард был признан лучшим футболистом АПЛ в декабре.