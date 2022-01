Нападающий Манчестер Сити и сборной Англии Рахим Стерлинг признан лучшим игроком декабря в Английской Премьер-Лиге.

Англичанин опередил в голосовании Жоау Канселу (Манчестер Сити), Джеймса Мэддисона (Лестер), Мейсона Маунта (Челси), Габриэля Мартинелли, Мартина Эдегора (оба Арсенал) и Сон Хын Мина (Тоттенхэм).

He played a pivotal role in @ManCity's brilliant form 👏@sterling7 is December 2021's @EASPORTSFIFA Player of the Month!#PLAwards pic.twitter.com/TpyHIZBM4y