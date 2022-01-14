Нападающий Манчестер Сити провел отличный последний месяц 2021 года.
рахим стерлинг, getty images
14 января 2022, 13:38
Нападающий Манчестер Сити и сборной Англии Рахим Стерлинг признан лучшим игроком декабря в Английской Премьер-Лиге.
Англичанин опередил в голосовании Жоау Канселу (Манчестер Сити), Джеймса Мэддисона (Лестер), Мейсона Маунта (Челси), Габриэля Мартинелли, Мартина Эдегора (оба Арсенал) и Сон Хын Мина (Тоттенхэм).
Напомним, в ноябре игроком месяца стал представитель Ливерпуля Трент Александер-Арнольд.