Авторитетный журналист пообещал сразу же сообщить имя будущего наставника "ирисок", как только получит информацию.
Фабрицио Романо,
28 января 2022, 22:14
После того, как Рафаэль Бенитес был уволен с поста главного тренера Эвертона в середине января этого года, руководство клуба до сих пор не сумело договориться с каким-нибудь новым наставником.
На данный момент исполняющим обязанности главного тренера "ирисок" является Данкан Фергюсон, но это кандидатура имеет временный характер, и клуб рассматривает другие варианты.
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Изначально Эвертон пытался договориться с Уэйном Руни, который возглавляет Дерби Каунти из Чемпионшипа, но англичанин отказался посреди сезона бросать свою нынешнюю команду, переживающую трудный период в своей истории.
Таким образом, "ириски" вынуждены рассматривать других специалистов. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, Эвертон окончательно определится с новым главным тренером в ближайшие несколько часов.
Как только станет известно его имя, авторитетный инсайдер пообещал об этом оперативно сообщить.