Джордан Хьюгилл покинул Вест Бромвич.
Джордан Хьюгилл, фото ФК Вест Вромвич
29 января 2022, 15:47
Норвич прервал аренду Джордана Хьюгилла и вернул нападающего из Вест Бромвича — сообщил официальный сайт "дроздов".
29-летний футболист провел в Большом Бирмингеме 5 месяцев, сыграв 20 матчей и забив 1 мяч.
Джордан выступал за Херес Индастриал (15 матчей во всех турнирах, 2 гола), Порт Вейл (24, 5), Гейтсхед (7, 5), Престон (114, 30), Транмер (6, 1), Хартлпул (8, 4), Вест Хэм (3, 0), Миддлсбро (41, 7), КПР (41, 15), Норвич (34, 4) и Вест Бромвич (20, 1).
Ранее Норвич впервые за долгое время покинул зону вылета.