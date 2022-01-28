Хавбек Ювентуса имеет несколько вариантов продолжения карьеры.
деян кулусевски, getty images
28 января 2022, 17:03
Полузащитник туринского Ювентуса Деян Кулусевски, на которого претендует лондонский Арсенал, имеет еще одно предложение касаемо дальнейшего продолжения карьеры.
В услугах шведа заинтересован Тоттенхэм, сообщает Николо Скира. Руководство Ювентуса не стало делать приоритет по клубам и назвало боссам "шпор" аналогичную цену, как и Арсеналу — 35 млн евро.
Отметим, что главный тренер "старой синьоры" Массимилиано Аллегри не рассчитывает на Кулусевски.
В текущем сезоне Деян появлялся на поле в 27 матчах, забил два гола и отдал три голевые передачи.
Портал Transfermarkt оценивает его 30 млн евро.
Ранее заинтересованность в хавбеке проявляла Севилья.