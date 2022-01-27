Нидерланды. Новость

Тем не менее, стороны не могут сойтись в цене.

Амстердамский Аякс сделал официальное предложение Тоттенхэму касаемо вингера "шпор" Стивена Бергвейна.

"Аяксиды" предложили 22 млн евро за воспитанника ПСВ, который непродолжительное время занимался в школе как раз-таки Аякса.

Тем не менее, по информации The Athletic, Тоттенхэм намерен выручить за футболиста не менее 25 млн евро. Отмечается, что лондонцы не продадут хавбека до тех пор, пока не найду ему замену, а главной целью Антонио Конте является Луис Диас из Порту.

В текущем сезоне Бергвейн провел 15 поединков за Тоттенхэм во всех турнирах, трижды сумев забить в ворота соперников, а также отдав две результативные передачи.

Ранее сообщалось, с какой суммой готов Даниел Леви расстаться ради покупки Диаса.