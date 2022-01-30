Англия

"Бордовые" договорились о трансфере нидерландского форварда.

Нападающий Вольфсбурга Воут Вегхорст станет игроком Бернли, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Бернли согласовал детали перехода Вегхорста и должен подписать его в ближайшее время. Сумма трансфера составит около 15 миллионов евро.

Вегхорст выступал в составе Вольфсбурга с 2018 года, перейдя из АЗ. В текущем сезоне 29-летний игрок провел 24 поединка в футболке "волков", отличившись семью голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Бернли также заинтересован в подписании полузащитника Ювентуса Аарона Рэмси.