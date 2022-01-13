Новозеландский форвард стал вторым подписанием Ньюкасла в зимнее трансферное окно.
крис вуд, getty images
13 января 2022, 11:09
Нападающий Бернли и сборной Новой Зеландии Крис Вуд перебрался в Ньюкасл.
Контракт подписан сроком на два с половиной года, а форвард будет выступать под двадцатым номером. По данным различных СМИ, "сороки" заплатили за Вуда 25 млн фунтов.
В текущем сезоне Вуд провел 21 матч за Бернли во всех турнирах, в которых сумел отличиться тремя забитыми мячами.
Ранее сообщалось об интересе Ньюкасла к Феллаини.