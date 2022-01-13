Англия

Новозеландский форвард стал вторым подписанием Ньюкасла в зимнее трансферное окно.

Нападающий Бернли и сборной Новой Зеландии Крис Вуд перебрался в Ньюкасл.

Контракт подписан сроком на два с половиной года, а форвард будет выступать под двадцатым номером. По данным различных СМИ, "сороки" заплатили за Вуда 25 млн фунтов.

All Black and White. 🇳🇿



Welcome, @officialcwood! ⚫️⚪️ — Newcastle United FC (@NUFC) January 13, 2022

В текущем сезоне Вуд провел 21 матч за Бернли во всех турнирах, в которых сумел отличиться тремя забитыми мячами.

Ранее сообщалось об интересе Ньюкасла к Феллаини.