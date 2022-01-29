Англия

Ювентус надеется все-таки избавиться от валлийца в январе.

Ювентус пытается уговорить Аарона Рэмси принять предложение Бернли до закрытия трансферного окна — утверждает журналист Фабрицио Романо.

Клуб АПЛ готов подписать валлийца в любой момент, однако сам футболист и его окружение не идут навстречу представителям Бернли.

Из-за отказа Рэмси переходить в другой клуб в январе, Ювентус отстранил его от тренировок с командой.

Ранее сообщалось, что по условной стоимости среднего игрового времени Рэмси обошелся Ювентусу дороже, чем Криштиану Роналду.