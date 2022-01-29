Англия 29 января 2022, 10:26 Бернли готов подписать Рэмси Ювентус надеется все-таки избавиться от валлийца в январе. Аарон Рэмси, Getty Images 29 января 2022, 10:26 Ювентус пытается уговорить Аарона Рэмси принять предложение Бернли до закрытия трансферного окна — утверждает журналист Фабрицио Романо. Клуб АПЛ готов подписать валлийца в любой момент, однако сам футболист и его окружение не идут навстречу представителям Бернли. Из-за отказа Рэмси переходить в другой клуб в январе, Ювентус отстранил его от тренировок с командой. Ранее сообщалось, что по условной стоимости среднего игрового времени Рэмси обошелся Ювентусу дороже, чем Криштиану Роналду. Люди Аарон Рэмси Команды Бернли Ювентус Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте