Англия

Защитник Манчестер Юнайтед не намерен переезжать в текущее трансферное окно.

Непосредственно под закрытие зимнего трансферного окна появилась информация о том, что центральный защитник Манчестер Юнайтед Фил Джонс может перебраться во французский Бордо на правах аренды до конца сезона.

Соглашение между "Красными дьяволами" и "жирондинцами" было достигнуто достаточно быстро, после чего представители Лиги 1 начали переговоры непосредственно с футболистом, однако столкнулись с определенными проблемами.

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, 29-летний англичанин в последний момент отказался от идеи сменить клуб, несмотря на фактическое отсутствие игровой практики в текущем сезоне.

Футболист появлялся на поле лишь четыре раза, сыграв в общей сложности 315 минут.

Судя по последним данным, Бордо продолжает настойчивые попытки изменить мнение игрока в последний день периода переходов, но при этом куда больше внимания начал уделять возможности подписать Андреаса Максе из Брондбю на проблемную позицию.