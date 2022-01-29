Англичанин может попробовать свои силы в чемпионате Франции.
фил джонс, getty images
29 января 2022, 16:23
Защитник Манчестер Юнайтед Фил Джонс заинтересовал Бордо.
Французский клуб намерен воспользоваться тем, что Эрик Байи не покинет "красных дьяволов" в это трансферное окно, тогда как сам Джонс не имеет стабильной игровой практики и может быть заинтересован в смене обстановки, передает Фабрицио Романо со ссылкой на Lequipe.
Фил Джонс выступает за Манчестер Юнайтед с 2011 года и с тех пор сыграл 225 матчей за англичан, забив шесть мячей, а также отдав десять результативных передач.
Контракт футболиста рассчитан до лета 2023 года.
Отметим, что в этом сезоне 29-летний защитник сыграл лишь один матч в АПЛ, выходив в предыдущий раз на поле 708 дней назад.
Ранее Бордо уже усилился защитником, подписав экс-представителя Лиона.