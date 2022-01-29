Франция

Англичанин может попробовать свои силы в чемпионате Франции.

Защитник Манчестер Юнайтед Фил Джонс заинтересовал Бордо.

Французский клуб намерен воспользоваться тем, что Эрик Байи не покинет "красных дьяволов" в это трансферное окно, тогда как сам Джонс не имеет стабильной игровой практики и может быть заинтересован в смене обстановки, передает Фабрицио Романо со ссылкой на Lequipe.

Фил Джонс выступает за Манчестер Юнайтед с 2011 года и с тех пор сыграл 225 матчей за англичан, забив шесть мячей, а также отдав десять результативных передач.

Контракт футболиста рассчитан до лета 2023 года.

Отметим, что в этом сезоне 29-летний защитник сыграл лишь один матч в АПЛ, выходив в предыдущий раз на поле 708 дней назад.

Ранее Бордо уже усилился защитником, подписав экс-представителя Лиона.