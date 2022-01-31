Англия

"Сороки" определились с двумя приоритетными целями.

Нападающий Арсенала Эдди Нкетиа и защитник Астон Виллы Мэтт Таргетт попали в сферу интересов Ньюкасла, сообщает издание The Telegraph.

Руководство Ньюкасла попытается оформить трансферы английских футболистов в последний день зимнего трансферного окна.

У Нкетиа истекает контракт с Арсеналом, и его продажа может стать последней возможностью выручить за него деньги. Таргетт же выпал из основы Астон Виллы после приобретения Люки Диня, что может поспособствовать его переходу.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл объявил о приобретении полузащитника Бруну Гимарайнша.