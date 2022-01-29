Англия

Джо Уайт остаток сезона-2021/22 проведет в Хартлпуле.

Ньюкасл решил предоставить Джо Уайту возможность набираться опыта и отправил 19-летнего полузащитника в Хартлпул — сообщил официальный сайт "сорок".

Стажироваться в четвертом по рангу английском дивизионе Джо будет до окончания сезона-2021/22.

Уайт неоднократно попадал в заявку Ньюкасла на матчи различных турниров, но дебютировать в составе первой команды ему пока не удалось.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл безуспешно пытается пригласить Белотти.