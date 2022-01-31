Испания

Если француз не уйдет до закрытия трансферного окна, каталонцы не смогут подписать новых игроков.

Одна из главных интриг текущего зимнего трансферного окна — возможный уход из каталонской Барселоны нападающего Усмана Дембеле — остается актуальной даже в последний день кампании переходов.

Руководство "блаугранас" представило французскому футболисту два варианта развития событий: либо он продлевает контракт с сопутствующим снижением заработной платы, либо будет выставлен на продажу за 20 млн евро.

Претендентов на футболиста, на данный момент, уже собралось достаточно. Английские Челси и Манчестер Юнайтед хотели бы подписать 24-летнего исполнителя, однако также при этом столкнутся с ограничениями в плане финансового Fair Play, в результате чего будут вынуждены спешно продавать своих игроков.

Как сообщает испанская пресса, куда лучше в плане запаса финансовой стабильности дела обстоят у французского Пари Сен-Жермен, а сам Дембеле уже имеет договоренность на личном уровне о возможном трансфере в этот клуб.

Дополнительный ажиотаж вокруг потенциальной сделки по Усману вносит персона Пьера-Эмерика Обамеянга, который стремится покинуть лондонский Арсенал, и при этом имеет все шансы оказаться в Барселоне.

Габонский футболист ради подобной возможности готов даже пойти на существенные уступки по заработной плате, которая на данный момент составляет неподъемные для "блаугранас" 420 тыс. евро в неделю.

Барселона готова взять Обамеянга в аренду, с учетом данного условия, однако ситуация по-прежнему зависит исключительно от судьбы переговоров с Дембеле.