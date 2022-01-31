Испания

Форвард Арсенала вскоре присоединится к "блаугранас".

Нападающий лондонского Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг прибыл в столицу Каталонии Барселону для завершения трансфера в стан "сине-гранатовых".

Ожидается, что футболист присоединится к команде Хави Эрнандеса на правах аренды до конца сезона.

Напомним, Обамеянг перестал попадать в заявку Арсенала после очередного нарушения дисциплины и конфликта с Микелем Артетой.

Ранее сообщалось, что габонец согласился пойти на понижение зарплаты ради трансфера в Барселону.