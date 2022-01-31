Форвард Арсенала вскоре присоединится к "блаугранас".
пьер-эмерик обамеянг, getty images
31 января 2022, 13:52
Нападающий лондонского Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг прибыл в столицу Каталонии Барселону для завершения трансфера в стан "сине-гранатовых".
Ожидается, что футболист присоединится к команде Хави Эрнандеса на правах аренды до конца сезона.
Напомним, Обамеянг перестал попадать в заявку Арсенала после очередного нарушения дисциплины и конфликта с Микелем Артетой.
Ранее сообщалось, что габонец согласился пойти на понижение зарплаты ради трансфера в Барселону.