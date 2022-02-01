Ливерпульский клуб завершил приобретение хавбека Тоттенхэма.
Деле Алли, Getty Images
01 февраля 2022, 06:25
Полузащитник Тоттенхэма Деле Алли перешел в Эвертон в последний день зимнего трансферного окна.
Как сообщает официальный сайт ливерпульского клуба, хавбек поставил подпись под контрактом до июня 2024 года.
По информации СМИ, Алли присоединился к Эвертону бесплатно, но Тоттенхэм получит 10 млн фунтов после того, как он проведет 20 матчей. Также с учетом различных условий лондонцы могут получить до 35 млн фунтов.
Ранее сообщалось, что Эвертон арендовал Донни ван де Беека у Манчестер Юнайтед.