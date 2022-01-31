Ливерпульский клуб заинтересован в подписании украинца.
Роман Яремчук, Getty Images
31 января 2022, 11:06
Нападающий Бенфики Роман Яремчук попал в сферу интересов Эвертона, сообщает Correio da Manhã.
Бенфика выставила Яремчука на продажу и хочет выручить за него 17 миллионов евро. Эвертон планирует укрепить линию нападения и рассматривает возможность подписания украинского форварда.
Яремчук перешел в Бенфику минувшим летом из Гента за 17 млн евро. В текущем сезоне 26-летний игрок провел 29 поединков в футболке "красных", отличившись семью голами и пятью ассистами.
Ранее сообщалось, что Эвертон договорился об аренде Донни ван де Беека.