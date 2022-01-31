Англия

Ливерпульский клуб заинтересован в подписании украинца.

Нападающий Бенфики Роман Яремчук попал в сферу интересов Эвертона, сообщает Correio da Manhã.

Бенфика выставила Яремчука на продажу и хочет выручить за него 17 миллионов евро. Эвертон планирует укрепить линию нападения и рассматривает возможность подписания украинского форварда.

Яремчук перешел в Бенфику минувшим летом из Гента за 17 млн евро. В текущем сезоне 26-летний игрок провел 29 поединков в футболке "красных", отличившись семью голами и пятью ассистами.

Ранее сообщалось, что Эвертон договорился об аренде Донни ван де Беека.