Англия

Футболист уже выступал за "черных-котов".

Бывший нападающий Тоттенхэма, Рейнджерс и сборной Англии Джермейн Дефо вернулся в Сандерленд.

Контракт с опытным 39-летним форвардом клуб из Лиги 1 подписал до конца текущего сезона.

Отметим, что Дефо уже выступал за Сандерленд, когда клуб играл в АПЛ. На его счету 33 гола в 74 играх за "черных котов".

Последние два года англичанин выступал за Рейнджерс. В январе он расторг контракт с клубом и находился в статусе свободного агента.

Отметим, что Football.ua в отдельной новости собрал все переходы футболистов в последний день зимнего трансферного окна.