Англия

Хавбек прокомментировал переход в ливерпульский клуб.

Полузащитник Деле Алли поделился своими впечатлениями после перехода в Эвертон в последний день трансферного окна.

"Я рад присоединиться к Эвертону, это большой клуб с отличными болельщиками и историей. С нетерпением жду старта и не могу дождаться первой игры в футболке Эвертона.

Хочу помочь команде и жду возможности поработать с новым тренером Фрэнком Лампардом", – рассказал Алли в комментарии официальному сайту клуба.

Напомним, Алли достался Эвертону бесплатно, но Тоттенхэм может получить за него до 40 млн фунтов при определенных условиях.