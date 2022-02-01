Англия

Менеджер ведет переговоры с бывшим одноклубником.

Новый главный тренер Эвертона Фрэнк Лампард хочет пригласить Эшли Коула в свой тренерский штаб, сообщает Sky Sports.

Лампард обратился к своему бывшему одноклубнику и предложил ему стать его помощником. Ожидается, что 41-летний специалист даст свой ответ в ближайшие дни.

В данный момент Коул работает в академии Челси и молодежной сборной Англии.

Напомним, Ламапрад возглавил Эвертон в последний день трансферного окна, подписав контракт до июня 2024 года.