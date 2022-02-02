Англия

Футболист не будет находиться под стражей, пока идет рассмотрение дела.

Нападающий английского Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд оказался в эпицентре громкого скандала после того, как его девушка опубликовала в одной из социальных сетей видеоматериалы, на которых отчетливо видны следы насилия, которое, по предварительным данным, учинил над ней футболист.

Сразу же после появления данной информации последовала закономерная реакция руководства "Красных дьяволов" — 20-летнего исполнителя отстранили от занятий вместе с командой, а вечером того же дня его задержала полиция Манчестера.

В итоге, под стражей сотрудников правоохранительных органов Гринвуд пробыл сравнительно недолго — в среду, 2 февраля (публикация появилась 30 января), адвокаты англичанина добились его освобождения из-под стражи, с сопутствующим внесением залога.

Отметим, что расследование всех деталей резонансного дела все еще продолжается, а Мейсон тем временем будет в домашних условиях ожидать рассмотрение инцидента в судебном порядке.

Не стоит лишний раз говорить, что эпизод уже нанес непоправимый ущерб профессиональной карьере игрока. В частности, его технический партнер Nike отказался от дальнейшего сотрудничества, а разработчик компьютерных игр EA Sports удалил связанные с Гринвудом материалы из всех своих проектов.