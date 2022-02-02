Англия

Футболисту вменяют девять преступлений на сексуальной почве.

Защитнику Манчестер Сити Бенжамену Менди выдвинули еще одно обвинение в попытке изнасилования, сообщает L’Équipe.

По информации источника, сегодня, 2 февраля, прошло предварительное слушание по делу 27-летнего француза, в ходе которого число обвинений в его адрес возросло.

Ранее сообщалось, что Менди обвиняли в семи случаях изнасилования со стороны четырех женщин, а пятая заявила о том, что футболист домогается до нее на сексуальной почве.

Лишь 7 января Бенжамен был освобожден под залог, а до этого он провел 134 дня под арестом.

Следующее предварительное слушание должно пройти 11 марта.

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