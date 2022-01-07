Англия

Защитник Манчестер Сити впервые за долгое время вышел на свободу.

Защитник Манчестер Сити Бенжамен Менди, который обвиняется в семи эпизодах изнасилования освобожден из-под стражи.

Сегодня состоялось очередное заседание суда, на котором рассматривался вопрос освобождения футболиста под залог. По данным RMC, Менди будет и дальше находиться "под строгим надзором власти, а также обязан будет регулярно отмечаться в полицейских участках до следующего судебного заседания".

Следующее судебное заседание состоится 24 января, на котором вновь рассмотрят правомерность его освобождения, так как ожидается, что прокуратура подаст жалобу. Кроме того, на этом судебном заседании будут рассматривать подготовительные материалы по сути дела.

Достоверно неизвестно, за какую именно сумму суд согласился изменить меру пресечения для футболиста.

Судебное заседание, на котором буду рассматривать все улики "за" и "против" состоится не раньше лета — 27 июля или 1 августа 2022 года.

Ранее суду стало известно о еще одном эпизоде с участием Менди.