Англия

Наставник "ирисок" доволен новыми именами в своем составе.

Главный тренер Эвертона Фрэнк Лампард прокомментировал трансферы двух полузащитников — Деле Алли и Донни ван де Беека, которые пополнили его команду в зимнее трансферное окно.

"Алли и ван де Бик — очень талантливые игроки. Футболисты, против которых я выступал в прошлом. Я верю в их талант. Я наблюдал за тем, как Деле проходил свой путь — это фантастический игрок. Моя задача — помочь ему начать карьеру с чистого листа", — приводит слова Лампарда журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

Напомним, в зимнее трансферное окно Алли заключил контракт с Эвертоном до лета 2024 года, а арендное соглашение с ван де Бееком рассчитано до конца нынешнего сезона.

Ближайший матч Эвертон проведет против Брентфорда. Игра состоится 5 февраля, в 17:00 по киевскому времени.