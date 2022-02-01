Англия

Новичок "ирисок" рассказал о своем решении перейти в ливерпульский клуб.

Очередной зимний новичок Эвертона Донни ван де Беек прокомментировал свое решение присоединиться к "ирискам" до конца сезона.

Футболист заявил, что на него произвел впечатление диалог с Фрэнком Лампардом.

"Разговор с Лампардом стал ключевым в моем решении согласиться на эту аренду. Эвертон — это действительно хорошее для меня решение.

У нас одинаковые взгляды на футбол с наставником и это ключевой момент", — приводит слова ван де Беека Фабрицио Романо.

Отмечается также, что руководство Эвертона до последнего момента пыталось включить в соглашение пункт о выкупе, однако руководство "манкунианцев" наотрез отказалось от него.

В нынешней кампании Донни ван де Беек провел за Манчестер Юнайтед 14 поединков во всех турнирах, в которых он отметился единственный забитым мячом.

Отметим, что трансфер Миколенко в Эвертон вошел в десятку самых дорогих в это трансферное окно.