Новичок "ирисок" рассказал о своем решении перейти в ливерпульский клуб.
донни ван де беек, фото эвертон
01 февраля 2022, 23:14
Очередной зимний новичок Эвертона Донни ван де Беек прокомментировал свое решение присоединиться к "ирискам" до конца сезона.
Футболист заявил, что на него произвел впечатление диалог с Фрэнком Лампардом.
"Разговор с Лампардом стал ключевым в моем решении согласиться на эту аренду. Эвертон — это действительно хорошее для меня решение.
У нас одинаковые взгляды на футбол с наставником и это ключевой момент", — приводит слова ван де Беека Фабрицио Романо.
Отмечается также, что руководство Эвертона до последнего момента пыталось включить в соглашение пункт о выкупе, однако руководство "манкунианцев" наотрез отказалось от него.
В нынешней кампании Донни ван де Беек провел за Манчестер Юнайтед 14 поединков во всех турнирах, в которых он отметился единственный забитым мячом.
Отметим, что трансфер Миколенко в Эвертон вошел в десятку самых дорогих в это трансферное окно.