Наставник Вулверхэмптона получил награду по итогам января 2022 года.
Бруну Лаже, АПЛ
04 февраля 2022, 14:27
Главный тренер Вулверхэмптона Бруну Лаже признан лучшим тренером января в английской Премьер-лиге-2021/22. Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.
Португальский специалист получил данную награду после того, как его команда добыла три победы во всех трех матчах прошлого месяца (над МЮ — 1:0, над Саутгемптоном — 3:1 и над Брентфордом — 2:1).
Напомним, что лучшим футболистом января в АПЛ стал вратарь Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа.
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