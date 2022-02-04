Англия

Наставник Вулверхэмптона получил награду по итогам января 2022 года.

Главный тренер Вулверхэмптона Бруну Лаже признан лучшим тренером января в английской Премьер-лиге-2021/22. Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.

Португальский специалист получил данную награду после того, как его команда добыла три победы во всех трех матчах прошлого месяца (над МЮ — 1:0, над Саутгемптоном — 3:1 и над Брентфордом — 2:1).

👔 Played: 3

✅ Won: 3



A brilliant January lands Bruno Lage @BarclaysFooty Manager of the Month 🇵🇹#PLAwards | @Wolves pic.twitter.com/K6a8aVkhDI — Premier League (@premierleague) February 4, 2022

Напомним, что лучшим футболистом января в АПЛ стал вратарь Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа.

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