Англия

Голкипер Манчестер Юнайтед получил награду по итогам января 2022 года.

Вратарь Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа признан лучшим футболистом января в английской Премьер-лиге-2021/22. Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.

Испанский голкипер в прошлом месяце совершил за "красных дьяволов" 22 сейва, пропустил четыре мяча в четырех матчах и один поединок провел "на ноль".

Стоит отметить, что Де Хеа стал первым голкипером с февраля 2016 года, который стал лучшим игроком месяца в английской Премьер-лиге. До испанца последним таким достижением отмечался Фрейзер Форстер.

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