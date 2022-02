Вратарь Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа признан лучшим футболистом января в английской Премьер-лиге-2021/22. Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.

Испанский голкипер в прошлом месяце совершил за "красных дьяволов" 22 сейва, пропустил четыре мяча в четырех матчах и один поединок провел "на ноль".

🧤 @ManUtd's hero between the sticks 🔴



Introducing your @EASPORTSFIFA Player of the Month for January 2022 — @D_DeGea #PLAwards pic.twitter.com/rBfIZRbFRk