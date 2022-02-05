Вашему вниманию лучшие моменты матча Кубка Англии.
Манчестер Юнайтед 1:1 Мидлсбро, Getty Images
05 февраля 2022, 06:45
В рамках домашнего поединка 1/16 финала Кубка Англии Манчестер Юнайтед владел внушительным преимуществом над Мидлсбро, однако представители Чемпионшипа сумели перевести основное время матча в овертайм и серию послематчевых пенальти, где нападающий "Красных дьяволов" Энтони Эланга допустил роковую ошибку при восьмом ударе своей команды.
Обзор матча:
Манчестер Юнайтед 1:1 Мидлсбро (7:8 – пен.)
Голы: Санчо, 25 — Крукс, 64.
Манчестер Юнайтед: Хендерсон, Диогу Далот, Варан (Джонс, 90), Магуайр, Шоу, Погба (Фред, 82), Бруну Фернандеш, Мактоминей, Роналду, Рашфорд (Эланга, 82), Санчо (Мата, 100).
Мидлсбро: Ламли, Макнейр, Фрай, Дейкстел, Тэйлор (Пелтьер, 90), Хаусон, Крукс (Пайеро, 79), Тавернье, Джонс (Бамба, 118), Шпорар (Коннолли, 90), Балогун (Уотмор, 62).
Предупреждения: Погба, Фред — Тавернье.