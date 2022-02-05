Англия

Испанский наставник хвалит португальского подопечного.

На следующий день после закрытия зимнего трансферного окна, английский Манчестер Сити объявил о продлении контракта с португальским защитником Жоау Канселу, который теперь будет выступать за клуб до 2027 года.

27-летний футболист в своем комментарии относительно данного события признал, что стартовый этап выступлений за "горожан" дался ему достаточно сложно, однако сейчас он полностью доволен своим положением в команде.

Удовлетворен действиями своего подопечного и главный тренер действующих чемпионов Англии, Хосеп Гвардиола, который оставил свой комментарий относительно выступлений Канселу.

"В начале нашей совместной работы нам было действительно трудно — мы не приходили к общему мнению по многим футбольным вопросам. Отчасти, это происходило и из-за моих просчетов, но все в итоге видят, насколько Жоау важен для команды в последних двух сезонах.

Он — невероятный футболист. Я рад, что он счастлив в этом клубе, и что сможет продолжать выступать здесь в течение следующих нескольких лет. Он может играть на нескольких позициях, и при этом главное — может это делать каждый день.

Именно это и делает его настолько влиятельным для команды. Есть игроки, которые принимают тот факт, что играют меньше, есть также и те, кто недоволен таким положением дел. Все они, тем не менее, должны понимать ситуацию в клубе и до конца быть преданными делу. Мы знаем друг друга уже куда лучше, чем раньше, а для себя я понял, что к каждому игроку нужно относиться по-разному.

Когда Канселу только пришел в клуб, мы играли в совершенно другой футбол, поэтому ему пришлось перестраиваться, что никогда не проходит просто так. Мы много и долго говорили с ним на тему тактики, и теперь он счастлив, что может играть в каждом матче", — заключил испанский наставник.

Канселу может получить место в стартовом составе Манчестер Сити в ближайшей домашней игре команды в рамках 1/16 финала Кубка Англии против Фулхэма, которая состоится 5 февраля, начало в 17:00 по киевскому времени.