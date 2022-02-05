Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Кубка Англии.

В поединке 1/16 финала Кубка Англии лондонский Челси принимал на своем поле Плимут, который выступает в третьем по силе дивизионе страны.

Несмотря на более высокий статус и класс подопечных Томаса Тухеля, минувший матч не стал для них легкой прогулкой.

При счете 1:1 поединок перешел в овертаймы, где гол Маркоса Алонсо и парированный удар с пенальти в исполнении Кепы принесли Челси путевку в следующий раунд турнира.

Обзор матча:

Челси - Плимут 2:1

Голы: Аспиликуэта, 41, Алонсо, 107 — Гиллеспи, 8

Челси: Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен (Алонсо, 46), Сарр, Ковачич (Вернер, 82), Жоржиньо, Маунт (Сауль, 97), Зиеш, Лукаку, Хадсон-Одои (Хавертц, 64).

Плимут: Купер, Эдвардс, Уилсон, Гиллесфи, Скарр, Грант (Ло, 95), Мэйор (Рэнделл, 77), Хаутон, Камара (Брум, 94), Гаррик (Харди, 68), Джефкотт (Эннис, 58).

Предупреждение: Жоржиньо.

Незабитый пенальти: Харди, 118 (вратарь).