Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Кубка Англии.

В рамках 1/16 финала Кубка Англии Вест Хэм из АПЛ отправился в гости к скромному Киддерминстеру, который выступает в шестом по силе дивизионе страны.

"Молотобойцы" дважды спасли для себя ситуацию в матче в концовке таймов и пробились в следующий этап турнира.

Сначала Райс на 90+1 минуте вернул равновесие в счете и перевел поединок в овертаймы, а уже на 120+2 минуте Боуэн окончательно растоптал мечты и надежды Киддерминстера на сенсационный проход в 1/8 финала Кубка Англии.

Обзор матча:

Киддерминстер — Вест Хэм 1:2

Гол: Пенни, 19 — Райс, 90+1, Боуэн, 120+2

Киддерминстер: Симпсон, Пенни, Кэмерон, Престон, Ричардс, Байрами, Кэррингтон (Монтроуз, 71), Остин (Редмонд, 78), Хеммингс, Морган-Смит, Стерлинг-Джеймс.

Вест Хэм: Ареоля, Фредерикс, Зума, Диоп (Доусон, 46), Джонсон (Крессуэлл, 63), Ярмоленко, Нобл (Соучек, 63), Влашич (Форнальс, 77), Крал (Райс, 46), Бенрахма, Боуэн.

Предупреждение: Кэмерон.