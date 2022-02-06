Англия

Экс-футболист поделился тяжелыми воспоминаниями о своей профессиональной карьере.

Уэйн Руни официально завершил карьеру профессионального футболиста 15 января 2021 года, выступая в составе Дерби Каунте, и в последствии стал полноценным главным тренером данного клуба.

К сожалению, без скандальных ситуаций начать менеджерскую деятельность у 36-летнего англичанина не получилось, однако проблемы с дисциплиной, как стало понятно из его интервью, посвященному выходу документального фильма о личности экс-футболиста, начали преследовать Уэйна уже достаточно давно.

"Переход от детско-юношеского футбола к тому, чтобы стать полноценным игроком английской Премьер-лиги и национальной сборной в возрасте 16 лет оказалось тем, к чему я был совершенно не готов.

Когда я занимался в академии, я никогда не думал об обратной стороне жизни футболиста. В итоге, я столкнулся с трудностями, которые не смог преодолеть.

Мне потребовалось достаточно много времени просто для того, чтобы свыкнуться с мыслью о том, кем мне удалось стать в столь юные годы. Кроме того, необходимо было понять, как дальше жить и работать в таком статусе.

Это было похоже на то, будто тебя бросили в воду, но ты при этом не умеешь плавать. Ужасно некомфортно и ужасно тяжело лично для меня.

В молодости я совершал чертовски много ошибок. Особенно — в первые годы выступлений за Манчестер Юнайтед. Пока у нас не родился первенец, Кай, я постоянно запирался в себе и практически никогда не выходил на улицу.

Были времена, когда нам давали пару дней отдыха от тренировок, и я действительно просто запирался в своем доме и просто пил. Так я пытался выкинуть все дурные мысли из своей головы.

Люди, наверняка, слышали о том, что я люблю выпить или сходить в какое-нибудь шумное заведение, но они даже не могут себе представить, насколько больше была скрытая сторона проблемы. Это то, что постоянно было у меня в голове.

Давление от необходимости играть за свою страну, Манчестер Юнайтед, давление сторонних факторов, пресса, сообщения о личной жизни, попытки справиться со всем этим — все это росло день ото дня. В итоге, груз стал слишком тяжелым.

Я старался понять, как можно справиться с этим самостоятельно. Я вырос в мелком поместье, поэтому очевидно, что такой человек как я никогда не пошел бы к кому-либо с подобными проблемами. Ты всегда будешь искать способ справиться с этим самостоятельно.

Сейчас у людей есть больше возможностей говорить о подобных вещах. В мое время невозможно было даже представить, что ты приходишь в раздевалку, и делишься чем-то со своими товарищами по команде. Никто не мог прийти, и начать рассказывать о том, что происходит в его голове, освободить свои мысли. Это считалось неправильным", — с сожалением заключил англичанин.

Стоит отметить, что дебют Руни в АПЛ в составе Эвертона пришелся на его 16-летний возраст, свой первый гол за сборную Англии он забил в 17, а в 18 отметился хет-триком в дебютном матче Лиги чемпионов УЕФА за Манчестер Юнайтед, после трансфера за 27 млн фунтов стерлингов.