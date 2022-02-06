Футболист рассказал о работе с наставником.
Конте и Кейн, getty images
06 февраля 2022, 13:38
Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн рассказал о совместной работе с главным тренером Антонио Конте.
"Конте - великолепный тренер. Словами я не могу описать, как он хорош. Этот коуч изменил психологию команды. Мы должны продолжать усердно работать на поле и за его пределами", — сказал Кейн.
Напомним, Конте возглавил Тоттенхэм в ноябре 2021 года.
В текущем сезоне Кейн провел 22 поединка за свою команду во всех турнирах, отличившись девятью забитыми мячами, а также отдав две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Харри Кейн по-прежнему интересен Манчестер Сити и Пепу Гвардиоле.
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