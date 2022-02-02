Англия

Тухель хочет видеть бразильца в своей команде.

Защитник мадридского Реала Эдер Милитао попал в сферу интересов Челси, сообщает издание AS.

Главный тренер лондонского клуба Томас Тухель намерен укрепить линию обороны и хочет видеть в своей команде Милитао. "Синие" планируют заняться приобретением бразильского центрбека следующим летом.

Сам Милитао не заинтересован в уходе из Реала и хочет как минимум доработать свой контракт, который рассчитан до июня 2025 года.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 30 матчей в футболке "сливочных", отличившись двумя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Челси может подписать нападающего Усмана Дембеле летом.