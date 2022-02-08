Англия

Египтянин продолжит выступления в турецком клубе.

Полузащитник Астон Виллы Трезеге станет игроком Истанбул Башакшехира в ближайшее время, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Башакшехир договорился об аренде Трезеге до конца сезона и подписал с ним соглашение. Египетский вингер уже прошел медобследование в турецком клубе сегодня утром.

Трезеге присоединился к Астон Вилле летом 2019-го из Касимпаши за 10 млн евро. В текущем сезоне 27-летний игрок провел лишь один поединок в футболке "львов".

Ранее сообщалось, что Астон Вилла отпустила защитника Мэтта Таргетта в Ньюкасл.