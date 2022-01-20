Англия

Новое соглашение с 26-летним англичанином рассчитано до 2025 года.

Астон Вилла на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с защитником Кортни Хаусом.

Новое соглашение с 26-летним англичанином рассчитано до 2025 года.

Хаус выступает за "львов" с января 2019 года. За это время он провел 42 матча, в которых забил три мяча.

Ранее сообщалось, что Астон Вилла хочет заполучить Нкетиа.

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