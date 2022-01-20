Новое соглашение с 26-летним англичанином рассчитано до 2025 года.
Кортни Хаус, ФК Астон Вилла
20 января 2022, 23:38
Астон Вилла на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с защитником Кортни Хаусом.
Новое соглашение с 26-летним англичанином рассчитано до 2025 года.
Хаус выступает за "львов" с января 2019 года. За это время он провел 42 матча, в которых забил три мяча.
Ранее сообщалось, что Астон Вилла хочет заполучить Нкетиа.
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