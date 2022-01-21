Англия

Новое соглашение рассчитано до 2027 года.

Голкипер Эмилиано Мартинес подписал новый контракт с Астон Виллой — сообщил официальный сайт клуба.

Согласно его условиям, аргентинец останется в Бирмингеме до лета 2027 года.

После прихода из Арсенала накануне сезона-2020/21 Мартинес сразу стал основным голкипером и повторил рекорд клуба в Премьер-лиге — 15 "сухих" матчей за сезон.

Также Эмилиано закрепил за собой место в национальной сборной Аргентины.

29-летний вратарь провел в составе аргентинской сборной 14 матчей и выступал за Арсенал (38 матчей во всех турнирах), Оксфорд Юнайтед (1), Шеффилд Уэнсдей (15), Ротерхэм (8), Вулверхэмптон (15), Хетафе (7), Рединг (18) и Астон Виллу (57).