"Красные дьяволы" при сомнительном судействе сыграли вничью.
Бернли - Манчестер Юнайтед, getty images
09 февраля 2022, 00:00
Манчестер Юнайтед в рамках поединка двадцать четвертого тура чемпионата Англии отправился в гости к Бернли.
"Красные дьяволы" вышли вперед благодаря голу Поля Погба, на что подопечные Шона Дайча ответили точным ударом Родригеса в начале второго тайма.
Бернли — Манчестер Юнайтед 1:1
Голы: Родригес, 48 — Погба, 17
Бернли: Поуп — Робертс, Ми, Тарковски, Питерс — Вествуд, Браунхилл, Макнил — Родригес (Барнс, 88), Вегорст, Корне (Леннон, 69).
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Далот, Варан, Магуайр, Шоу — Погба, Фернандеш, Мактоминей (Лингард, 80) — Рашфорд (Эланга, 85), Кавани (Роналду, 68), Санчо.
Предупреждения: Питерс, Браунхилл, Магуайр