Английский клуб следит за швейцарским центрбеком.
Мануэль Аканжи, Getty Images
09 февраля 2022, 12:39
Защитник дортмундской Боруссии Мануэль Аканжи попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед, сообщает портал Sport1.
Ральф Рангник является большим поклонником Аканжи и хотел бы видеть его на Олд Траффорд. Стоимость швейцарского центрбека оценивается в сумму около 30 миллионов евро.
Действующий контракт Аканжи с Боруссией Д рассчитан до июня 2023 года.
В текущем сезоне 26-летний игрок провел 26 поединков в футболке "шмелей".
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед согласился отпустить Андреаса Перейру во Фламенго.