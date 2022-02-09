Англия

Английский клуб следит за швейцарским центрбеком.

Защитник дортмундской Боруссии Мануэль Аканжи попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед, сообщает портал Sport1.

Ральф Рангник является большим поклонником Аканжи и хотел бы видеть его на Олд Траффорд. Стоимость швейцарского центрбека оценивается в сумму около 30 миллионов евро.

Действующий контракт Аканжи с Боруссией Д рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел 26 поединков в футболке "шмелей".

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед согласился отпустить Андреаса Перейру во Фламенго.