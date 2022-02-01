Германия

Диллон Хугеверф перебрался в чемпионат Германии.

Нападающий Диллон Хугеверф подписал контракт с Боруссией М — сообщил официальный сайт "жеребцов".

18-летний форвард перебрался в Манчестер Юнайтед из академии Аякса и выступал за команды U-18 и U-23.

Также в послужном списке Диллона 19 матчей и 10 голов за различные сборные Нидерландов.

В Боруссии Хугеверф начнет выступления в команде U-23.

Ранее сообщалось, что МЮ продлил контракт с чешским вратарем.