Диллон Хугеверф перебрался в чемпионат Германии.
Диллон Хугеверф, фото ФК Боруссия М
01 февраля 2022, 14:36
Нападающий Диллон Хугеверф подписал контракт с Боруссией М — сообщил официальный сайт "жеребцов".
18-летний форвард перебрался в Манчестер Юнайтед из академии Аякса и выступал за команды U-18 и U-23.
Также в послужном списке Диллона 19 матчей и 10 голов за различные сборные Нидерландов.
В Боруссии Хугеверф начнет выступления в команде U-23.
Ранее сообщалось, что МЮ продлил контракт с чешским вратарем.