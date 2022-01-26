Арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.
Антони Мартиаль, ФК Севилья
26 января 2022, 00:21
Севилья на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с нападающим Манчестер Юнайтед Антони Мартиалем.
Арендное соглашение с 26-летним французом рассчитано до конца нынешнего сезона.
По информации СМИ, испанский клуб будет выплачивать ему полную зарплату.
В нынешнем сезоне Мартиаль провел 11 матчей за "красных дьяволов", в которых забил один гол.
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