Англия

Наставник "шпор" высказался о поражении Саутгемптону в матче АПЛ.

В рамках 24-го тура английской Премьер-лиги лондонский Тоттенхэм потерпел поражение от Саутгемптона со счетом 2:3.

Главный тренер "шпор" Антонио Конте поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Первый тайм, к сожалению, у нас не получился, но во втором мы играли хорошо и забили. В подобных ситуациях нужно стараться сохранять результат.

У нас впереди еще много работы. Нам нужно научиться лучше управлять игрой в разных ситуациях. Игроки отдали все силы, тем обиднее было проиграть. Когда выкладываешься по полной и уступаешь – это плохо.

Я прекрасно осознаю, что команда молодая, многим футболистам нужно играть, чтобы набираться опыта, особенно в АПЛ. Я знал, что предстоит много работы", — приводит слова Конте BBC Sport.

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