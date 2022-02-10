Англия

"Красные дьяволы" рассматривают возможность подписать вингера.

Нападающий Вест Хэма Джаррод Боуэн попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед, сообщает издание Manchester Evening News.

Юнайтед намерен укрепить атакующую линию следующим летом и попытается подписать Боуэна. После трансфера Луиса Диаса в Ливерпуль "красные дьяволы" остаются единственным претендентом на английского вингера.

Действующий контракт Боуэна с Вест Хэмом рассчитан до июня 2025 года.

В текущем сезоне 25-летний игрок провел 34 поединка в футболке "молотобойцев", забив 11 голов и совершив 10 ассистов.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед также заинтересован в приобретении защитника Боруссии Д Мануэля Аканжи.