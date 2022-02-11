Англия

Английские клубы в очередной раз получат огромные суммы.

Элитный дивизион чемпионата Англии славится огромным интересом со стороны болельщиков и довольно дорогостоящими правами на телетрансляцию.

Как сообщает издание The Telegraph, последняя команда АПЛ по итогам следующего сезона получил 106 миллионов фунтов.

Чемпион розыгрыша-2022/23, в свою очередь, может рассчитывать на 176 миллионов фунтов призовых.

Отметим, что в текущем сезоне последняя команда получит 98 миллионов фунтов, а чемпион — 153 миллиона фунтов.

Напомним, что на данный момент в чемпионате Англии лидирует Манчестер Сити с 60 баллами.