Английские клубы в очередной раз получат огромные суммы.
Игроки МЮ, getty images
11 февраля 2022, 00:51
Элитный дивизион чемпионата Англии славится огромным интересом со стороны болельщиков и довольно дорогостоящими правами на телетрансляцию.
Как сообщает издание The Telegraph, последняя команда АПЛ по итогам следующего сезона получил 106 миллионов фунтов.
Чемпион розыгрыша-2022/23, в свою очередь, может рассчитывать на 176 миллионов фунтов призовых.
Отметим, что в текущем сезоне последняя команда получит 98 миллионов фунтов, а чемпион — 153 миллиона фунтов.
Напомним, что на данный момент в чемпионате Англии лидирует Манчестер Сити с 60 баллами.