Англия

Бразилец раскрыл подробности перехода в английский клуб.

Полузащитник Филиппе Коутиньо рассказал о переходе в Астон Виллу и отношениях с главным тренером Стивеном Джеррардом.

"Мы много разговаривали до моего перехода. Джеррард рассказывал о клубе, амбициях, болельщиках. Именно этого я и хотел. В данный момент я очень счастлив здесь.

Амбиции Джеррарда состоят в том, чтобы выжать из нас максимум. У нас отличный состав, отличные игроки, мы знаем, что можем подняться выше, чем сейчас, мы работаем над этим. Он нацелен на развитие день за днем, матч за матчем.

Мы хотим находиться на первом месте, мы знаем, что до этого еще далеко, но мы всегда хотим быть лучшими.

Всегда приятно, когда есть человек, который верит в тебя, я верю в свои силы. Я работаю упорно каждый день. Я хочу показывать лучшую игру на поле, чтобы отблагодарить за веру в меня", – рассказал Коутиньо в интервью Sky Sports.

После перехода в Астон Виллу 29-летний игрок провел три поединка, отличившись двумя голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что в Барселоне не верят, что Астон Вилла сможет выкупить Коутиньо.