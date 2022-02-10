Англия

Менеджер "львов" прокомментировал игру бразильца.

Главный тренер Астон Виллы Стивен Джеррард поделился своим мнением о выступлении полузащитника Филиппе Коутиньо после матча с Лидсом.

Бразильский хавбек забил один гол и отличился двумя ассистами в поединке, завершившемся ничьей 3:3.

"Филиппе Коутиньо возвращается на свой лучший уровень. Ему еще нужно поработать над физической формой, но, что касается технических способностей, то невозможно провести столько матчей за сборную Бразилии или стать мировой суперзвездой без таланта.

Он будет становиться только лучше и лучше. С ним очень приятно работать", – рассказал Джеррард в комментарии BBC.

После перехода в Астон Виллу Коутиньо провел три поединка, забив два гола и отдав две результативных передачи.