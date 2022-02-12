Англия

Форвард получил травму на тренировке.

Нападающий Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани не попал в заявку Манчестер Юнайтед против Саутгемптона.

Футболист получил травму на одной из тренировок команды и не успел восстановиться вовремя. Об этом сообщил главный тренер "манкунианцев" Ральф Рангник.

"К сожалению, Эдинсон был вынужден досрочно завершить вчерашнюю тренировку. Он получил травму паха и не сможет сегодня выступить. Наши медики сделали все возможное, но увы, травма оказалась более серьезной, чем ожидалось", — приводит слова специалиста официальный сайт Манчестер Юнайтед.

Матч Манчестер Юнайтед — Саутгемптон начнется в 14:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.