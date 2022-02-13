Стали известны стартовые составы команд для поединка 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют Бернли и Ливерпуль.
Мохамед Салах и Садио Мане (справа), Getty Images
13 февраля 2022, 15:10
Программа 25-го тура английской Премьер-лиги продолжится матчем на Терф Мур между Бернли и Ливерпулем.
Шон Дайч, после ничьей против Манчестер Юнайтед (1:1), решил использовать Максвелла Корне на левом фланге полузащиты, в то время как в пару форвардов к Родригесу отправился Вегхорст.
Юрген Клопп, на фоне победы над Лестером, предпочел увидеть в линии атаки Садио Мане и Мохамеда Салаха, вернувшихся после Кубка африканских наций, а в центр поля отправился Наби Кейта.
Бернли: Поуп — Робертс, Тарковски, Ми, Питерс — Леннон, Вествуд, Браунхилл, Корне — Родригес, Вегхорст.
Запасные: Хеннесси, Лоутон, Коллинс, Бардсли, Лонг, Корк, Макнил, Стивенс, Барнс.
Запасные: Келлехер, Конате, Цимикас, Тиаго, Милнер, Окслейд-Чемберлен, Эллиот, Жота, Диас.
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон — Кейта, Фабиньо, Хендерсон — Салах, Фирмино, Мане.
Матч Бернли — Ливерпуль начнется в 16:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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