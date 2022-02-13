Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют Бернли и Ливерпуль.

Программа 25-го тура английской Премьер-лиги продолжится матчем на Терф Мур между Бернли и Ливерпулем.

Шон Дайч, после ничьей против Манчестер Юнайтед (1:1), решил использовать Максвелла Корне на левом фланге полузащиты, в то время как в пару форвардов к Родригесу отправился Вегхорст.

Юрген Клопп, на фоне победы над Лестером, предпочел увидеть в линии атаки Садио Мане и Мохамеда Салаха, вернувшихся после Кубка африканских наций, а в центр поля отправился Наби Кейта.

Бернли: Поуп — Робертс, Тарковски, Ми, Питерс — Леннон, Вествуд, Браунхилл, Корне — Родригес, Вегхорст.

Запасные: Хеннесси, Лоутон, Коллинс, Бардсли, Лонг, Корк, Макнил, Стивенс, Барнс.



Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон — Кейта, Фабиньо, Хендерсон — Салах, Фирмино, Мане.