Англия

Коллектив Юргена Клоппа испытал проблемы в первом тайме на Терф Мур, однако все равно пришел к успеху.

Ливерпуль в середине отчетной недели, наравне с остальными командами-участницами английской Премьер-лиги, успел полноценно вернутся к розыгрыше национального первенства с помощью домашнего поединка против Лестера (2:0), а уже через несколько дней после встречи на Энфилде "красных" ожидало гостевое противостояние против явного аутсайдера текущего розыгрыша — Бернли.

"Бордовые" этой зимой серьезно пострадали от переносов поединков по различным причинам. Как итог, перед стартом уик-энда они были единственной командой в "элите" у которой набралось лишь 20 сыгранных матчей. И что самое обидное для подопечных Шона Дайча — лишь одна встреча завершилась максимальным успехом, а ничейные исходы трех последних баталий были всего-навсего маленьким обнадеживающим кругом, который стимулировал команду не опускать руки в борьбе за лучшее будущее.

Коллективу Юргена Клоппа все эти лирические отступления были безразличны, так как перед собой "красные" видят только спину Манчестер Сити и грядущие матчи в еврокубках, к которым в последствии примкнут еще и решающие кубковые баталии. В целом, календарь у Ливерпуля в ближайшее время будет достаточно напряженный, поэтому победа над Лестером пришлась как нельзя кстати, а поскольку Манчестер Сити сумел добыть очередные три очка днем ранее, то у мерсисайдцев не оставалось пространства для маневра.

Скорее всего, ноги у футболистов Клоппа были далеко не самыми свежими после противостояния с "лисами", так как гости Терф Мур с первых минут будто бы не вошли в игру должным образом. Ливерпуль позволял соперникам разрывать пространство между линиями своей обороны с завидным постоянством, и только лишь на совести нападающих "бордовых" было то, что они этими возможностями пользовались не слишком охотно. Доходило даже до того, что Алиссон был вынужден накручивать форварда соперников, Родригеса, далеко за пределами своих владений, пока партнеры подтягивались к нему оборону!

В подобном темпе долго продержаться было бы достаточно сложно, что понимал как сам Клопп, так и его подопечные. Ливерпулю пришлось постепенно отодвигать мяч со своей половины поля всеми доступными средствами и все это было ради того, чтобы под занавес первого тайма гости заработали угловой на левом фланге, с которого подачу Трента на ближний угол вратарской дальше на Фабиньо во вратарскую в падении продлил Мане, а бразилец с двух попыток переиграл Поупа в ближнем бою.

Терф Мур редко видит поединки против статусных соперников, где домашняя команда не стесняется давать высокий прессинг. В таком ключе проходил весь первый тайм, отчего он был действительно привлекательным для просмотра. О второй половине, к сожалению, подобного уже сказать было невозможно. Ливерпуль начал больше владеть мячом, а Бернли откровенно просел в плане физических кондиций. Привело это в итоге к тому, что большую часть времени "красные" позволяли играть себе даже в бей-беги, и при этом наказать их уже никто не мог.

Под конец матча, так и вовсе, "бордовые" начали много ошибаться перед своими владениями, и лишь чудом Жота не закрыл эту игру на 86-й минуте, когда промахнулся мимо дальней штанги из центра штрафной, получив передачу с правого фланга от Салаха. К слову, Мохамед, в отличии от Садио Мане, сыграл от звонка до звонка. И в то же самое время, коллектив Клоппа сумел обойтись без его очередных голов в этом сезоне.

В следующем туре Бернли сыграет гостевой матч против Брайтона, а Ливерпуль в середине недели съездит в гости к миланскому Интеру в рамках Лиги чемпионов УЕФА, после чего на выходных сыграет в чемпионате против Норвича на Энфилде.Бернли —0:1Фабиньо, 40Поуп — Робертс, Тарковски, Ми, Питерс — Леннон, Вествуд, Браунхилл, Корне — Родригес (Макнил, 61), Вегхорст (Барнс, 74).Алиссон — Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон — Кейта (Милнер, 90+2), Фабиньо, Хендерсон (Тиаго, 59) — Салах, Фирмино, Мане (Жота, 67).Предупреждение: Хендерсон.