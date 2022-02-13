Переходу футболиста помешали проблемы с документами.
Дуван Сапата, Getty Images
13 февраля 2022, 20:59
Нападающий Аталанты Дуван Сапата в зимнее трансферное окно мог стать игроком Вест Хэма. Об этом сообщает ESPN.
По информации источника, клубы смогли договориться о сделке по переходу 30-летнего колумбийца, однако они не успели оформить все необходимые документы до закрытия трансферного окна.
В нынешнем сезоне Сапата провел 23 поединка, в которых забил 12 голов и отдал семь ассистов.
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